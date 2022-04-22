Песков заявил, что доклад Минюста об иноагентах требует изучения

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Доклад от министерства юстиции РФ по иностранным агентам только поступил Владимиру Путину и требует рассмотрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы Минюста Олег Свириденко сообщил, что министерство предложило отменить требование о маркировке иноагентов в социальных сетях.

До этого депутаты разработали законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. По словам председателя думской комиссии по иностранному вмешательству Василия Пискарева, документ уточняет такие понятия, как иностранное влияние, иностранные источники и, собственно, иностранный агент. Им также вводится единый реестр иноагентов вместо нынешних четырех.

