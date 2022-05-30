В "Ельцин-центре" сообщили, что Юмашев ушел с поста советника Путина в апреле

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Валентин Юмашев покинул пост советника президента России Владимира Путина на общественных началах еще в апреле, сообщила заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень.

"С апреля он не является советником, и ушел он с этого поста по своему желанию", – приводит ее слова РИА Новости.

Отмечается, что в понедельник об уходе Юмашева с поста сообщило агентство Reuters.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов покинул свой пост. Однако позднее пресс-служба перевозчика опровергла эту информацию, уточнив, что он продолжает исполнять свои служебные обязанности.

Также стало известно, что генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков заявил об уходе с должности. Он написал письмо на имя сотрудников компании, где сообщил, что это решение было для него непростым. Калмыков останется в России и займется развитием других проектов.