Путин поправил главу Бурятии по поводу стоимости строительства новой библиотеки

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Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова по поводу стоимости строительства нового здания Национальной библиотеки республики.

На встрече главы государства с деятелями культуры Цыденов рассказал, что культурное учреждение открывается сегодня. Он поблагодарил Путина за оказанное содействие, отметив, что на строительство здания было выделено 615 миллионов.

Российский лидер же сообщил, что стоимость библиотеки составила 1 миллиард рублей, передает ТАСС.

"Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?", – спросил Путин.

Цыденов ответил, что остальные деньги были отправлены на реконструкцию нового здания, которую еще предстоит сделать. Он напомнил, что новую библиотеку уже построили и ввели эксплуатацию.

"Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете", – пояснил Цыденов.

Ранее в Бурятии произошел скандал, связанный с республиканским министром экономики Екатериной Кочетовой. Во время обсуждения последствий пандемии коронавируса ей сообщили, что у населения нет денег.

Кочетова не поверила в эти слова, напомнив о мерах поддержке по федеральной и региональной линиям бюджета. Она также сказала, что "никто еще у нас с голоду не умер". Впоследствии Кочетова извинилась за эти слова.