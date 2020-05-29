Министр Бурятии извинилась за слова "с голоду еще никто не умер"

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Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за свою фразу "никто не умер от голода", которую произнесла в ходе обсуждения последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эта фраза была сказана во время чрезвычайно эмоционального доклада, в котором я рассказывала о состоянии экономики, о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит 5,9 миллиарда рублей – это больше 10%", – объяснила Кочетова.

До этого в рамках обсуждения последствий пандемии один из членов комитета заявил, что у людей нет денег. "Говорить о том, что у населения нет денег, – это не так. Все меры поддержки по линии федерального бюджета и по линии регионального. Никто еще у нас с голоду не умер", – говорила министр экономики Бурятии Кочеткова.

За данные слова она также извинилась перед людьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. По словам министра, в фразе, которая вызвала возмущение со стороны общественности, она имела в виду, что меры поддержки экономики и населения были своевременными.

Ранее глава администрации Алушты извинилась за слова "чтоб они сдохли, эти собачки". Заявление Галина Огнева сделала на заседании городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.