Глава администрации Алушты извинилась за слова "чтоб они сдохли, эти собачки"

Фото: телеграм-канал "ZORRO из Крыма"

Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за фразу "чтоб они сдохли, эти собачки". Данное заявление было сделано на заседании городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, передает агентство"Крыминформ".

"Я абсолютно не имела в виду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома. Я приношу свои извинения, если я где-то выразила мысль не совсем правильно", – поделилась Огнева.

До этого глава администрации Алушты высказалась в отношении нарушителей режима самоизоляции. В ходе доклада о выявленных нарушениях руководители территориальных подразделений рассказали о туристах, оставшихся с палаткой на пляже. При этом с семейной парой были их собаки.

"Чтоб они сдохли, эти собачки", – комментировала Огнева упомянутый случай на заседании оперативного штаба в Алуште.

В России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.

Ранее Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные из-за COVID-19, в три этапа. На первом разрешат гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Второй этап предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций. На последнем этапе возобновят работу парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Также откроются гостиницы и предприятия общепита.