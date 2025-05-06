Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

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Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора они обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы. Российский лидер пожелал здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам.

Стороны отметили решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра ее результатов и фальсификации истории, а также указали на решающий вклад Красной армии и всего народа СССР в разгром нацизма.

"Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником", – указано в публикации.

Кроме того, Путин и Нетаньяху рассмотрели различные аспекты ситуации на Ближнем Востоке и актуальные вопросы двусторонних соглашений.

Ранее президент РФ провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках общения они обсудили отношения между двумя странами, а также затронули региональные и глобальные вопросы.

В частности, Эрдоган отметил ключевое значение сотрудничества Анкары и Москвы для решения региональных проблем.