Пассажирам самолетов хотят ограничить доступ к ручной клади

В Госдуме поддержали идею ограничить доступ пассажирам бизнес- и экономкласса к ручной клади на авиарейсах. Такие обсуждения ведутся в комитете по транспорту.
Член комитета Сергей Тен заявил, что если удастся доказать, что вынос ручной клади спровоцировал давку и затруднил проход в сгоревшем самолете, то нужно будет внести изменения в авиационные регламенты, которые бы ограничивали доступ пассажиров к багажу.
"В соответствующие нормативные документы, которые определяют процесс обращения с ручной кладью, безусловно, изменения нужно вносить. Если мы в конечном счете придем к выводу, что это (вынос пассажирами ручной клади при аварийном выходе из горящего самолета. – Прим. ред.) повлекло негативные последствия, это необходимо делать", – передает его слова Агентство "Москва".
Он отметил, что и в бизнес-, и в экономклассах нужно предусматривать максимальные меры безопасности на случай аварий и катастроф.
Приоритетной версией аварии Superjet-100 остается отказ автоматики из-за удара молнии
Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Superjet-100 вылетел из Шереметьева и должен был отправиться в Мурманск. Спустя несколько минут на борту возникли проблемы и экипаж решил вернуться на аэродром. Совершить аварийную посадку самолет смог со второй попытки.
При приземлении борт загорелся. Многим пассажирам удалось эвакуироваться по трапам. СК заявил, что из 78 находившихся на борту выжили 37 человек. Погиб 41 человек.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся внеплановые проверки. В Мурманской области объявили трехдневный траур. Тела погибших уже достали из самолета и направили на опознание.
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