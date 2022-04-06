Стремящихся отменить право собственности российского бизнеса ждут иски в судах – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Оппоненты России, стремящиеся ликвидировать право собственности для российского бизнеса, должны понимать, что столкнутся с большим количеством исков в судах. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев уточнил, что речь идет как о национальных судах США и Европы, так и о международных инстанциях.
"Здесь-то и можно будет проверить, что поддержит хваленая западная машина правосудия: воровство инквизиторов или справедливые требования собственников. Тем более что за этими процессами будет наблюдать весь мир", – убежден зампред Совбеза.
Он напомнил, что пострадать от подобного беспредела могут не только российские активы, находящиеся в западных юрисдикциях. Если же права российского бизнеса не будут защищены, суды покажут свою несостоятельность.
"В противном же случае юридическая беспристрастность и равенство всех перед законом навсегда сгинут в костре политической ненависти Запада к России. И что останется? Верно: jus ad bellum (право войны. – Прим. ред.)!" – заключил Медведев.
Ранее Медведев предрек Украине судьбу Третьего рейха. По его словам, пассионарная часть украинского народа в течение последних 30 лет буквально молилась на нацистскую Германию. Зампред Совбеза убежден, что эти факты являются проявлениями не безобидной игры в фашистскую эстетику, как утверждают на Западе, а идеологии.
Медведев назвал высылку дипломатов продолжением "шизоидной кампании"
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