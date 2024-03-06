Песков заявил, что РФ будет пресекать любые попытки вмешательства в выборы

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Россия будет пресекать любые попытки вмешательства в свои выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы никогда не диктуем никому, как жить. Но мы не хотим, чтобы нам диктовали", – сказал он.

Песков добавил, что уже сейчас во многих странах Запада обсуждают, как будут сомневаться в результатах президентских выборов РФ. Однако в России не будут прислушиваться к их выводам и оценкам, уточнил представитель Кремля.

По его словам, РФ никогда не вмешивалась в американские выборы и не будет это делать в этот раз.



"Ваша же генеральная прокуратура пришла к выводу, что не было, и парламентская комиссия пришла к выводу, что не было российского вмешательства. Это не мы сказали, это сказали ваши политики за ваши деньги, устроив никому не понятное расследование", – прокомментировал он.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова уточнила, что любые попытки стран Запада вмешаться в российские выборы президента заранее обречены на провал. Она подчеркнула, что это, в том числе, "аукнется" им же.

По информации посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича, Запад уже сейчас проводит массированные кибератаки в преддверии выборов, но избирательная система показывает устойчивость.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Прием заявок на электронное голосование на выборах стартовал на "Госуслугах"