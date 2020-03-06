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Москва 24

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Общество

18:22

Москва является крупнейшим и быстроразвивающимся мегаполисом мира – Путин

власть город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин назвал Москву крупнейшим и быстроразвивающимся мегаполисом мира. Такое заявление он сделал в рамках встречи с представителями общественности Ивановской области, передает РИА Новости.

Жители области сообщили президенту, что молодежь часто уезжает в столицу, потому что там кипит жизнь.

"Иногда лучше такая жизнь, как у вас, чем как в Москве. Там разные тоже есть элементы жизни, надо быть аккуратным, аккуратно относиться. Но Москва, конечно, столица, крупнейший мегаполис мира, и развивается очень быстро, это правда", – ответил российский лидер.

Путин добавил, что Москве есть, чем гордиться. Также он добавил, что она стала на уровень лучше многих других столиц Европы.

Ранее стало известно, что Москву признали одной из лучших рождественских площадок. Фестиваль "Путешествие в Рождество" попал в топ-10 лучших рождественских ярмарок Европы.

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