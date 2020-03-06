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Общество

16:14

Путин рассказал, что регулярно проверяет зрение

власть медицина общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин регулярно проверяет зрение. Об этом президент рассказал при посещении детской поликлиники в Иванове, передает РИА Новости.

Сначала он осмотрел процедурный кабинет. В кабинете у офтальмолога, куда он попал, предварительно записавшись через электронную очередь, его заинтересовал один из аппаратов. Главврач больницы рассказал Путину, что это специальный аппарат для проверки остроты зрения.

"Регулярно проверяю", – отреагировал президент.

Путин прибыл в Иваново, чтобы побывать на Ивановском парашютном заводе "Полет", встретиться с представителями общественности и посетить детскую поликлинику, которая открылась в январе 2020 года.

Медучреждение обслуживает около 11,5 тысячи детей и 70 образовательных учреждений. Записаться на прием к врачам можно через контакт-центр и сайт госуслуг. В поликлинике внедрена медицинская информационная система с оснащением всех рабочих мест врачей и медицинских сестер.

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