Путин рассказал, что регулярно проверяет зрение

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин регулярно проверяет зрение. Об этом президент рассказал при посещении детской поликлиники в Иванове, передает РИА Новости.

Сначала он осмотрел процедурный кабинет. В кабинете у офтальмолога, куда он попал, предварительно записавшись через электронную очередь, его заинтересовал один из аппаратов. Главврач больницы рассказал Путину, что это специальный аппарат для проверки остроты зрения.

"Регулярно проверяю", – отреагировал президент.

Путин прибыл в Иваново, чтобы побывать на Ивановском парашютном заводе "Полет", встретиться с представителями общественности и посетить детскую поликлинику, которая открылась в январе 2020 года.

Медучреждение обслуживает около 11,5 тысячи детей и 70 образовательных учреждений. Записаться на прием к врачам можно через контакт-центр и сайт госуслуг. В поликлинике внедрена медицинская информационная система с оснащением всех рабочих мест врачей и медицинских сестер.