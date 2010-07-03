Путин заявил о пресечении деятельности 465 агентов иностранных спецслужб

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Спецслужбы РФ пресекли деятельность 129 штатных сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб в минувшем году, заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что террористы сохраняют потенциал для подготовки новых атак, работу по борьбе с ними нужно усилить, передает ТАСС. Они могут готовить теракты как в России, так и за рубежом, уточнил глава государства.

"За этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку", – пояснил он. Путин считает, что нужно использовать новые формы и методы противодействия таким угрозам.

Президент подчеркнул, что следует активизировать превентивную работу по предотвращению терактов, выявлению вербовщиков и сообщников террористов, а также перекрывать каналы поставок оружия и денег преступникам, пресекать пропаганду радикалов и экстремистов в интернете.

По мнению Путина, несмотря на сложности в отношениях с некоторыми странами, Россия готова к взаимодействию с ними в антитеррористической работе. Прежде всего речь идет о партнерах по ОДКБ и ШОС. "Россия всегда будет открыта к самой тесной и доверительной работе в борьбе с международным терроризмом, с этим общим вызовом всему человечеству", – добавил он.

В то же время глава государства указал, что за 10 лет число преступлений террористической направленности сократилось почти в сто раз – до девяти случаев в 2018 году. А количество скоординированных кибератак на РФ в 2018 году выросло до 17 тысяч. Президент поставил перед ФСБ задачу готовиться к их дальнейшему увеличению.