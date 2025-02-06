Путин пообещал подумать над предложением объявить в России Год инженера

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Владимир Путин заявил, что подумает над идеей объявить в России Год инженера. С такой инициативой выступил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в рамках заседания Совета по науке и образованию.

"Надо подумать. Хорошая идея. В некоторых странах к уважаемым людям приставочку все время используют – не господин, а инженер. Инженер такой-то. Лишний раз подчеркивает уважение к той сфере деятельности, которой человек занимается, и важность самой этой сферы", – ответил президент.

Путин также заявил о необходимости подготовить эталонные учебные программы по инженерным специальностям. По его мнению, нужно обеспечить обмен между учреждениями образования и лучшими лекциями по фундаментальным и специальным дисциплинам, чтобы создать "интеллектуальный фонд России в области инженерного образования".

Ранее Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для студентов, которые работают по специальности параллельно с учебой. Также президент поручил установить новые правила приема на платное обучение в вузах. Глава государства рассчитывает, что прием в 2026 году уже будет проходить по обновленной схеме.

