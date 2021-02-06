Путин наградил Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством"

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Владимир Путин наградил гендиректора Первого канала Константина Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени в день его рождения в субботу, 6 февраля. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Эрнста Константина Львовича – генерального директора акционерного общества "Первый канал", – говорится в указе.

Кроме того, президент России наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени худрука Александринского театра Валерия Фокина, а артистку театра Елену Зимину – медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее Путин посмертно наградил орденами Мужества троих пожарных, которые погибли при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске. В указе президента отмечается, что они были удостоены награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.