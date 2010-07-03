Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами обменялся шутками с комедийным актером, телеведущим ТНТ Тимуром Батрутдиновым, передает "Газета.ру".

"От телеканала ТНТ делегирован именно я, скорее всего, потому, что я также, как и вы, являюсь частью известного в нашей стране дуэта. Я бы даже сказал – тандема. И в нашем тандеме вас обычно играю я. Ну, чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не Харламов", – сказал телеведущий.

После такой вступительной части Батрутдинов спросил премьер-министра о конкурентной борьбе телевидения и интернета. На что Медведев спросил у него, правильно ли он понимает, что в таком случае на другую большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным пойдет шоумен Гарик Харламов. В ответ Батрутдинов, рассмеявшись, ответил Медведеву утвердительно.

Президент РФ Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 19 декабря. Аккредитация СМИ на мероприятие уже началась. Предстоящая пресс-конференция станет для главы государства 15-й с 2001 года.

