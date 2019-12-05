Медведев встретит Новый год в кругу семьи и друзей

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Дмитрий Медведев собирается встретить Новый год в кругу семьи и друзей. Об этом премьер-министр сообщил на встрече с тележурналистами, передает "Газета.ру".

"Соберу семью, друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как встречает Новый год 99% нашего населения. Мне кажется, это хорошая традиция", – рассказал он.

Также глава кабмина признался, что загадывает желания на Новый год, но раскрывать их не стал, ссылаясь на примету.

"Что касается загадывания желаний: на день рождения я уже давно их не загадываю, а на Новый год человек, мне кажется, думает, что нам новый год готовит. Но рассказывать об этом нельзя. Поэтому и я рассказывать не буду, чтобы все получилось", – добавил Медведев.

Премьер-министр поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал им счастья и здоровья.

Ранее главный Дед Мороз страны из Великого Устюга дал советы о том, как следует проводить уходящий год и встретить наступающий. Он посоветовал "все печали и горести оставить, чтобы встретить Новый год с чистой белой душой и начать все с нового листа".

Насчет того, стоит ли сокращать или продлевать новогодние праздники, Дед Мороз ответил, что это зависит от мнения каждого россиянина.