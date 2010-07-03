Медведев оценил рост реальных доходов россиян

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Рост реальных доходов россиян по итогам текущего года может составить 0,2–0,3 процента, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, в последние годы доходы населения снижались из-за ряда причин. Однако за девять месяцев 2019 года тенденция поменялась.

"И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но плюс очень незначительный: может быть, 0,2–0,3 процента", – сказал Медведев в ходе пресс-конференции с тележурналистами.

Ранее сообщалось, что в 11 субъектах России как минимум каждый десятый работник получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц. Лидером по данным показателям в текущем году считается Чукотка, где более 32% работников получают 100 тысяч рублей в месяц. За ним идет Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%). На третьей строчке расположилась Москва с результатом 27,4%. В десятку городов также вошли Магаданская область, Ненецкий АО, Сахалинская область, Якутия, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург и Мурманская область.

Кроме того, были названы самые высокооплачиваемые вакансии. К таким отнесли должность Senior IOS developer/ведущего IOS-разработчика. Такому специалисту предлагают заработную плату в размере 300 тысяч рублей в месяц.

Второе место занимает разработчик интеграционных решений. Соискателям предлагают 230 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказался директор по управлению персоналом в IT с доходом 200 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии предлагают в столице.

