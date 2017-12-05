Совфед ввел запрет на посещение заседаний СМИ-иноагентами

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Запрет на посещение заседания для девяти СМИ-иноагентов ввел Совет Федерации. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В соответствии с законом о СМИ-иноагентах и решением Минюста России решением комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности установлен запрет на посещение Совета Федерации представителями СМИ-иноагентов", – цитирует сенатора РИА Новости.
Запрет распространился на радио Свободная Европа/Радио Свобода (вместе с татаро-башкирским отделением), "Голос Америки" и телеканал "Настоящее Время". Кроме того пройти в верхнюю палату парламента не смогут издания "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии" и "Фактограф".
Мера стала ответом на запрет для посещения заседаний конгресса США телеканалом RT. Ранее сообщалось, что Госдума также планирует принять постановление, согласно которому всем американским СМИ запретят посещать заседания нижней палаты.
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