Путин раскритиковал процесс вывода войск СССР из Восточной Европы

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Владимир Путин заявил, что процесс вывода войск СССР из Восточной Европы вызывает много вопросов. Эту тему глава государства поднял в ходе Валдайского форума.

Российский лидер отметил, что нет смысла силовым путем "подавлять внутренние тенденции" в какой-либо стране. По его словам, европейские государства не являются исключением.

"Не было никакого смысла держать там войска, если народы этих стран не хотели их видеть на своей территории. Но то, как это происходило, на каких условиях, каким образом – вот это, конечно вызывает много вопросов. Но наши войска уходили прямо в чистое поле", – высказался он.

Также Путин в рамках своего выступления прокомментировал восстание, которое произошло в Венгрии в 1956 году. По его мнению, нельзя назвать те события цветной революцией, поскольку "был внутренний базис серьезного протеста внутри самой страны". Президент призвал отказаться от применения современных формулировок при оценке событий прошлого.

В начале своей речи Путин отметил, что с наступлением текущего столетия все надеялись, что мир извлек уроки из разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого, однако этого не произошло. Он уверен, что пренебрежение коллективным решением глобальных проблем заведет мир в тупик.

До этого российский лидер заявлял, что у России есть много друзей в Европе. При этом глава государства обратил внимание, что сторонников традиционных ценностей на Западе тоже достаточно. Однако, по его словам, они просто не демонстрируют всем свою позицию и ведут себя спокойнее, чем противники.



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