Путин рассказал, как относится к отсутствию поездок за границу

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Владимир Путин заявил, что у него хватает дел в России и что он не хочет создавать проблемы другим странам. Так президент РФ в ходе Валдайского форума ответил на вопрос о том, не чувствует ли он себя лишенцем из-за отсутствия заграничных поездок.

"А мы отстаиваем свои права и, уверен, мы их обеспечим. Это первое. Второе – ну зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих (международных. – Прим. ред.) мероприятий?" – сказал глава государства.

По словам Путина, в случае его приезда на какое бы то ни было мероприятие усилия третьих стран будут направлены на его срыв. В этом контексте он напомнил, что и без его очного участия удалось успешно провести саммиты БРИКС и "Большой двадцатки".

"Ну, и наконец, третье – все-таки и дома дел достаточно", – подытожил российский лидер.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что они могут быть причастны к незаконной депортации и незаконному перемещение детей из Украины в Россию.

