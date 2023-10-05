Путин создал комиссию по противодействию угрозам биобезопасности

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Владимир Путин подписал закон о преобразовании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций в комиссию по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу президента, все функции старой комиссии переходят к новой. Также Путин утвердил положение и состав комиссии. Ее возглавит заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говорится в документе.

На комиссию по противодействию угрозам биобезопасности возлагается:

оценка существующих угроз биобезопасности;

оценка уровня защиты от опасных биологических факторов;

обеспечение мониторинга соблюдения требований в сфере биобезопасности;

организация научных исследований в целях развития биотехнологий.

Указ вступает в силу с 5 октября 2023 года.

Ранее Минобороны России заявило, что у них есть документальные подтверждения участия Госдепа США в биопрограммах. Несмотря на это, американское ведомство все отрицает.

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