05 октября, 15:11Политика
Путин создал комиссию по противодействию угрозам биобезопасности
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Владимир Путин подписал закон о преобразовании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций в комиссию по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно указу президента, все функции старой комиссии переходят к новой. Также Путин утвердил положение и состав комиссии. Ее возглавит заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говорится в документе.
На комиссию по противодействию угрозам биобезопасности возлагается:
- оценка существующих угроз биобезопасности;
- оценка уровня защиты от опасных биологических факторов;
- обеспечение мониторинга соблюдения требований в сфере биобезопасности;
- организация научных исследований в целях развития биотехнологий.
Указ вступает в силу с 5 октября 2023 года.
Ранее Минобороны России заявило, что у них есть документальные подтверждения участия Госдепа США в биопрограммах. Несмотря на это, американское ведомство все отрицает.
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