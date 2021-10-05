Песков рассказал о планах Путина в его день рождения

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, будет работать, а отметит праздник вечером с родными и близкими, пишет ТАСС. Российскому лидеру исполнится 69 лет.
"Насколько мне известно, у него есть рабочие планы в этот день, несмотря на день рождения. Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего", – отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, в свой личный праздник глава государства часто поводит рабочие мероприятия. Он также добавил, что сейчас у Путина нет такой особой самоизоляции, которая была в середине сентября из-за случаев коронавируса в его близком окружении.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 12 октября проведет встречу с депутатами Госдумы VIII созыва. По его словам, собрание пройдет в первый день работы нового созыва Госдумы. Кроме того, в течение недели президент проведет серию отдельных встреч с главами партий.
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