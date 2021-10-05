Песков заявил, что сбой в Facebook не отразился на работе Кремля

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глобальный сбой в социальных сетях не отразился на работе Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

"По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается", – сказал он.

Пресс-секретарь отметил надежность сайта президента РФ, его работа была обеспечена без каких-либо сбоев.

Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались накануне и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

