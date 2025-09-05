Фото: kremlin.ru

Россия не планирует уходить с Востока, где всегда присутствовала. Об этом в интервью aif.ru высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, изменение направления было бы ошибочным решением.

Ранее Песков отмечал, что оппонентам сложно изолировать Россию, поскольку она занимает большую часть мира. Пресс-секретарь российского лидера также указывал, что страна будет сотрудничать со всеми государствами, которые готовы к этому.

В настоящее время Москва активно развивает отношения со многими странами. Работа ведется по тем направлениям, где существует заинтересованность.