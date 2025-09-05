Путин указал, что Россия отстает от норм потребления рыбы

Фото: depositphotos/haveseen

Владимир Путин заявил, что Россия не дотягивает до норм министерства здравоохранения по потреблению рыбы и морепродуктов. На это он обратил внимание во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент напомнил, что нормой считается потребление 28 килограммов рыбы и морепродуктов в год на душу населения. Однако в настоящее время этот показатель составляет 23–23,5 килограмма.

"Поэтому здесь есть над чем поработать", – заявил Путин.

Он отметил, что вся рыбная продукция присутствует на Дальнем Востоке. По словам российского лидера, именно там вылавливают около 75% морепродуктов, в том числе и крабов. Кроме того, 65% переработки осуществляется на Дальнем Востоке. Однако президент указал на проблемы с логистикой.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на скудный ассортимент рыбы в магазинах России. Кроме того, она заявила, что высокие цены на продукт делают его недоступной для большой части россиян.

При этом Матвиенко обратила внимание, что объем добычи водных биоресурсов вырос по сравнению с прошлыми годами.

