Путин поручил возвести новые университетские кампусы в Чите, Улан-Удэ и на Камчатке

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Новые университетские кампусы возведут в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском, а на острове Русский построят вторую очередь Дальневосточного федерального университета. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил Владимир Путин.

Президент напомнил, что в ДФО уже стартовала реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске. Но этого, по его словам, недостаточно для региона.

Глава государства добавил, что Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока, чтобы полноценно задействовать преимущества технологического прогресса.

Ранее российский лидер в ходе ВЭФ назвал ДФО важнейшим фактором укрепления позиции страны в мире. По его мнению, этот регион – огромное пространство для проявления деловой инициативы, запуска сложных проектов и формирования целей новых отраслей. Дальний Восток стал российским флагманом в новой глобальной экономической реальности, уточнил Путин.