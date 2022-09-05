Песков прокомментировал сообщения о возможном уходе Кадырова

Фото: телеграм-канал SHOT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном уходе Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской Республики. Об этом сообщает "Газета.ру".

На вопрос журналиста о том, появилась ли ясность в отношении намерений Кадырова, Песков заявил, что он не знает "ни о каком развитии" этого вопроса.

До этого пресс-секретарь президента рассказал, что Кремль видел сообщения Кадырова о возможной отставке, но пока это заявление "никак не материализовалось".

3 сентября Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором заявил, что думает об уходе с поста главы республики. Он отметил, что руководит регионом уже 15 лет. Политик добавил, что, по его мнению, он уже "засиделся" и "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя заявление Кадырова, отметил, что его уход с поста главы Чечни стал бы большой потерей для жителей этой республики и россиян в целом.

Сенатор подчеркнул, что под его руководством Чечня превратилась в один из самых стабильных субъектов России.

