Песков прокомментировал сообщения о возможном уходе Кадырова

Фото: телеграм-канал SHOT
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном уходе Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской Республики. Об этом сообщает "Газета.ру".
На вопрос журналиста о том, появилась ли ясность в отношении намерений Кадырова, Песков заявил, что он не знает "ни о каком развитии" этого вопроса.
До этого пресс-секретарь президента рассказал, что Кремль видел сообщения Кадырова о возможной отставке, но пока это заявление "никак не материализовалось".
3 сентября Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором заявил, что думает об уходе с поста главы республики. Он отметил, что руководит регионом уже 15 лет. Политик добавил, что, по его мнению, он уже "засиделся" и "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя заявление Кадырова, отметил, что его уход с поста главы Чечни стал бы большой потерей для жителей этой республики и россиян в целом.
Сенатор подчеркнул, что под его руководством Чечня превратилась в один из самых стабильных субъектов России.
Кадыров задумался о "бессрочном и длинном отпуске"
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