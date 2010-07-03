Путин рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией

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Фото: Михаил Метцель/ТАСС
На пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин вновь обратился к теме мирного договора с Японией, отметив, что этот вопрос касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств. Слова российского президента приводит РИА Новости.
"Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами", – отметил Путин.
Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио, "как бы сложно это не было". По словам президента, в настоящее время РФ делает все возможное, чтобы японские граждане могли посещать Курильские острова без виз.
"Нужно сделать все, чтобы люди, которые имеют отношение к этим территориям, не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых лет", – подытожил Путин.
Япония претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов после заключения мирного договора.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, но Япония так и не отказалась от претензий на все острова. По окончании Второй мировой войны мирный договор подписан не был. Согласно позиции Москвы, Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам конфликта и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В августе 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не считает ситуацию вокруг мирного договора с Японией тупиковой. По словам главы МИД, все упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, при этом Москве нужно увидеть, насколько самостоятельна Япония во внешней политике с учетом ее сильной зависимости от Вашингтона.
На официальном сайте Олимпийских игр – 2020 Южные Курилы обозначены как часть Японии. Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо в разделе маршрута олимпийского огня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Япония стремится политизировать летние Игры – это, по словам представителя ведомства, вызывает "глубокое сожаление".
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