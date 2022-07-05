Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций – Песков

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Владимир Путин в ближайшие дни встретится с руководством нижней палаты парламента и лидерами фракций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Госдумы и лидерами фракций", – приводит слова Пескова РИА Новости.

6 июля в Госдуме пройдет последнее пленарное заседание в весеннюю сессию. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что хочет обсудить с Путиным вопрос сохранения русского языка.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал избавить Россию от англицизмов и создать в стране единое языковое пространство.

По его словам, русская речь давно заместилась "исковерканным английским", молодежь не знает русских синонимов, а некоторые чиновники маскируют заимствованиями и англицизмами отсутствие содержательных мыслей.

