Песков отреагировал на призывы обновить технику для экономии газа в ЕС

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призывы к странам Европы обновить технику для экономии газа в ЕС. Об этом сообщает RT.

"Старая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа", – заявил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, сжиженный газ Соединенных Штатов дороже российского.

Кроме того, Песков уточнил, что старая техника является "другом" европейских властей, заявивших о сокращении надежного и дешевого отечественного трубного газа.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что европейцам необходимо отказаться от "друзей" Владимира Путина. Он пояснил, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа.

Также, по словам обозревателя, большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа. При этом бытовая техника потребляет большое количество энергии.