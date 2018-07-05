Дело Ламонова перенесли на 19 июля

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Мосгорсуд отложил рассмотрение дела замглавы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова на 19 июля. Сотрудника следственного комитета обвиняют в получении взятки от преступной группировки, передает Агентство "Москва".

"Суд перенес заседание на 19 июля", – сообщила адвокат обвиняемого Ольга Лукманова.

Она добавила, что ее подзащитному продлили срок содержания под стражей до 13 сентября.

Ранее Мосгорсуд назначил заседание в закрытом режиме на 5 июля. Кроме того, судья отметил, что дело рассмотрят без исследования доказательств, поскольку Ламонов признал вину и заключил сделку со следствием.