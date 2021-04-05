Путин позвонил заболевшему COVID-19 президенту Аргентины

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Владимир Путин позвонил президенту Аргентины Альберто Фернандесу и поздравил его с прошедшим днем рождения. Кроме того, российский лидер пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что Фернандес поблагодарил Путина за поддержку, а также отметил важность доверия, с которым он относится к российской вакцине против коронавируса "Спутник V".

"Дана высокая оценка оказываемого Россией содействия в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину "Спутника V", – говорится в сообщении.

По информации газеты "Кларин", Фернандес в рамках телефонного разговора с Путиным заявил, что лечится от коронавируса, почти не ощущая симптомов заболевания. Кроме того, российский лидер заверил собеседника, что оговоренные поставки "Спутника V" в Аргентину будут выполнены.

В январе сообщалось, что Фернандес сделал прививку первым компонентом российской вакцины против коронавируса "Спутник V".