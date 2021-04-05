Путин позвонил заболевшему COVID-19 президенту Аргентины

Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин позвонил президенту Аргентины Альберто Фернандесу и поздравил его с прошедшим днем рождения. Кроме того, российский лидер пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что Фернандес поблагодарил Путина за поддержку, а также отметил важность доверия, с которым он относится к российской вакцине против коронавируса "Спутник V".
"Дана высокая оценка оказываемого Россией содействия в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину "Спутника V", – говорится в сообщении.
По информации газеты "Кларин", Фернандес в рамках телефонного разговора с Путиным заявил, что лечится от коронавируса, почти не ощущая симптомов заболевания. Кроме того, российский лидер заверил собеседника, что оговоренные поставки "Спутника V" в Аргентину будут выполнены.
В январе сообщалось, что Фернандес сделал прививку первым компонентом российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: