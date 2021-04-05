В Кремле назвали трагедией гибель 5-летнего ребенка в Донбассе

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Гибель пятилетнего ребенка в Донбассе из-за запущенного ВС Украины беспилотника со взрывным устройством – это трагедия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, – это трагедия. Это последствия неурегулированности ситуации, последствия роста напряженности", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Представитель Кремля обратил внимание на несоблюдение украинской стороной договоренностей и ранее взятых обязательств, отметив, что решения о перестрелках принимаются на месте без получения указаний сверху.

Он добавил, что в Кремле не располагают проверенной информацией относительно гибели ребенка, однако нет причин сомневаться в данных, которые предоставляют самопровозглашенные республики.

3 апреля Донецкая народная республика заявила, что в поселке Александровское на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В частности, 11 марта в поселке Михайловка (Золотое-5) произошли бои между бойцами ВСУ и Народной милицией. В результате один ополченец получил ранение.

Ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе обеспокоились ФРГ и Франция.