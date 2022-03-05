РФ полностью обеспечивает себя по основным продуктам питания – Путин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин заявил, что Россия может сама обеспечить свою продовольственную безопасность, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Российский президент уточнил, что основные продукты питания производятся в стране в достаточном количестве.

"Россия полностью обеспечивает себя по основным продуктам питания", – отметил глава РФ.

Ранее российские производители и ассоциации агропромышленного комплекса заявили, что в РФ полки в продуктовых магазинах не опустеют. Цены, как отметили представители компаний, могут измениться, что связано с кризисными явлениями на рынке, кредитами и иностранным оборудованием в российских цехах.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.