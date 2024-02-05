05 февраля, 13:10Общество
Песков заявил, что ему ничего не известно о запрещающих радугу в РФ законах
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать задержание девушки за радужные сережки, заявив, что ему ничего не известно о законе, запрещающем радугу в России.
Девушку ранее арестовали в Нижнем Новгороде. Надетые на ней серьги в радужной окраске признали пропагандой ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).
"Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России", – сказал представитель Кремля.
Комментировать само дело в отношении россиянки Песков также отказался. Он сослался на то, что не знает всех обстоятельств произошедшего.
Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории России 30 ноября 2023 года. Заседание проходило в закрытом режиме.
Читайте также