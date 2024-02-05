Песков прокомментировал информацию о награждении экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Кремле пока не обсуждают вопрос о награждении экипажа, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока об этом неизвестно, я не располагаю такой информацией", – уточнил он.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины и несколько членов экипажа воздушного судна, разбился в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.

Позже в Следственном комитете РФ рассказали, что украинские войска поразили Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, которое находилось в селе Липцы Харьковской области. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Следствие также пришло к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 американскими ракетами Patriot. Расследование по факту террористического акта, который совершил Киев, продолжается.



СК РФ идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом