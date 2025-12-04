Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 19:03

Политика

Путин поручил подготовить дорожную карту по обновлению рыболовных судов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта подготовить дорожную карту по обновлению промышленных рыболовных судов. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

"<…> утвердить план мероприятий (дорожную карту) по обновлению судов, осуществляющих промышленное рыболовство, развитию судоремонтной базы на период до 2036 года, установив ежегодные целевые индикаторы такого обновления и развития и определив меры государственной поддержки", – говорится в сообщении.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что российские власти подготавливают масштабное обновление портовой инфраструктуры. Сразу несколько портов ждет модернизация и наращивание грузопотока.

В частности, обновление пройдет в портах Магадан, Петропавловск-Камчатский, Корсаков, Холмск, Анадырь и других. Для финансирования таких работ может быть создана спецпрограмма.

Читайте также


властьполитика

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика