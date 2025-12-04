Путин поручил подготовить дорожную карту по обновлению рыболовных судов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта подготовить дорожную карту по обновлению промышленных рыболовных судов. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

"<…> утвердить план мероприятий (дорожную карту) по обновлению судов, осуществляющих промышленное рыболовство, развитию судоремонтной базы на период до 2036 года, установив ежегодные целевые индикаторы такого обновления и развития и определив меры государственной поддержки", – говорится в сообщении.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что российские власти подготавливают масштабное обновление портовой инфраструктуры. Сразу несколько портов ждет модернизация и наращивание грузопотока.

В частности, обновление пройдет в портах Магадан, Петропавловск-Камчатский, Корсаков, Холмск, Анадырь и других. Для финансирования таких работ может быть создана спецпрограмма.