Путин рассказал историю про рыбака в Германии и "грязь с востока"

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Владимир Путин рассказал про свою работу в Германии, описывая ситуацию в немецкой бизнес-среде на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Его друг гулял в Берлине и направился к берегу реки Шпрее, где рыбачил пожилой немец. Друг президента РФ спросил мужчину об улове, в ответ на что немец пожаловался на низкий улов и восточный ветер. Приятель Путина сказал, что "вся грязь с востока". На вопрос пожилого немца, поляк ли он, друг главы государства отметил, что "нет, хуже".

После своего рассказа Путин подчеркнул, что "теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада".

"Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников", – добавил он.

В ходе своего выступления Путин также заявил, что ряд стран оказались ненадежными партнерами. По его словам, эти страны проявили себя в 2022 году, разрушив торговые отношения с Москвой, производственные и логистические цепочки, наработанные за десятилетия кооперационные связи.

При этом президент страны считает, что отношения между РФ и Западом неизбежно нормализуются. Он добавил, что интерес к этому есть как у РФ, так и у западных стран.

