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Стратегическое поражение России для Запада подразумевает полное уничтожение страны. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с участниками СВО в Центре инновационных технологий в ортопедии.

"Кто-то говорит со стороны: "Надо нанести России стратегическое поражение". А это что такое? Уничтожить!" – приводит сайт "Комсомольской правды" слова президента.

При этом, отметил глава государства, в России всегда находились люди, которые вставали на защиту своей родины. Путин поблагодарил раненых бойцов за то, что именно они стали такими героями.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками. он также отметил, что Британия несет "моральную ответственность" за ситуацию на Украине.

Джонсон также высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта, добавив, что на каком-то из этапов для этого могут потребоваться европейские миротворцы.