CNN: Россия вынудила Запад играть по собственным правилам в нынешнем конфликте

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Россия вынудила Запад играть по своим правилам в украинском конфликте, передает телеканал CNN со ссылкой на доклад Института изучения войны.

"Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире", – говорится в докладе.

В документе российский подход сравнили с советским "рефлексивным контролем". Так, например, в ходе обсуждений по поводу передачи Украине нового оружия западные лидеры оказались вынуждены учитывать возможную реакцию России.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не допустит, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. Москва будет следить за каждым шагом Киева, но подобные заявления могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают, добавил президент.

По его словам, в настоящее время украинцы не могут создать ядерное оружие, но если Украина попробует сделать так называемую "грязную бомбу", то ответ России на это будет "абсолютно адекватный угрозам.