Путин и Байден проведут звонок по видеосвязи 7 декабря

Владимир Путин и американский президент Джо Байден проведут во вторник, 7 декабря, звонок по видеосвязи, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вечер. Президенты сами определят", – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о времени запланированного разговора и его длительности.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин обсудит с Байденом юридические договоренности, которые смогут исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Главы государств также поднимут вопрос размещения угрожающих России оружейных систем на территории стран, сопредельных с РФ.