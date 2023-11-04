Песков заявил, что будущее России никогда не будет простым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Будущее России никогда не будет простым, но это будущее очень сильной и богатой страны, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Оно (будущее России. – Прим. ред.) никогда не будет простым. У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее, будет непростое будущее. Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны", – сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Этими словами пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов о том, каким он видит будущее России.

До этого Песков назвал Россию сильной страной. По его словам, страна каждый день проявляет силу и добавляет к ней новые элементы. Песков сичтает, что граждане России должны быть сильными.

