Песков назвал РФ сильной страной

Фото: kremlin.ru

Россия является сильной страной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Он подчеркнул, что РФ каждый день проявляет силу и добавляет к ней новые элементы.

"Каждый из нас должен быть сильным, а если мы все будем вместе сильными, то будет сильной и наша страна", – считает представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин сказал, что Россия и дальше будет противостоять санкционным ограничениям и провокациям в свой адрес. По его мнению, путем введения большого количества санкций против России ведут гибридную войну. Однако, несмотря на это, страна продолжит развиваться благодаря высокой консолидации граждан страны.

Также президент заявил, что любовь к России является главной мыслью открытого урока "Разговоры о важном". Путин отметил, что преподносить ее необходимо творчески.

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