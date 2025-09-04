Путину рассказали о молодежном сленге во Владивостоке

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Владимиру Путину рассказали о молодежном сленге в интерактивной зоне экспозиции "Уникальный русский язык", которая находится в Национальном центре "Россия" во Владивостоке, передает RT.

Показанная президенту России экспозиция способна предлагать альтернативные варианты употребления сленговых выражений в нейтральном и официальном стиле русского языка.

Среди примеров, представленных российскому лидеру, были предложения с фразами "чилловая катка" и "полный кринж", а также словами "гайз" и "траблы".

Ранее лингвист Ирина Левонтина заявила, что сленговые выражения "имба", "тюбик", "штрих", "чечик" могут в скором времени выйти из активного употребления. По ее словам, в основном модными перестают быть те слова, которые не имеют общепонятного значения и легко заменяемы синонимами.

