Путину рассказали о молодежном сленге во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Владимиру Путину рассказали о молодежном сленге в интерактивной зоне экспозиции "Уникальный русский язык", которая находится в Национальном центре "Россия" во Владивостоке, передает RT.
Показанная президенту России экспозиция способна предлагать альтернативные варианты употребления сленговых выражений в нейтральном и официальном стиле русского языка.
Среди примеров, представленных российскому лидеру, были предложения с фразами "чилловая катка" и "полный кринж", а также словами "гайз" и "траблы".
Ранее лингвист Ирина Левонтина заявила, что сленговые выражения "имба", "тюбик", "штрих", "чечик" могут в скором времени выйти из активного употребления. По ее словам, в основном модными перестают быть те слова, которые не имеют общепонятного значения и легко заменяемы синонимами.
