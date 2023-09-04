04 сентября, 21:35Экономика
Путин поручил рассмотреть вопрос расширения программы промышленной ипотеки
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос расширения программы промышленной ипотеки. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся расширения программы промышленной ипотеки", – следует из документа.
Согласно поручению российского лидера, кабмин должен изучить возможность, при которой максимальный размер ипотечного займа по данной программе будет увеличен до 1,5 миллиона рублей, а предельный срок – до десяти лет.
Доклад по итогам проделанной работы Путин ожидает до 15 ноября 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее Путин заявил, что с начала 2023 года порядка 400 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия благодаря льготной ипотеке. С января текущего года в стране было построено 24 миллиона квадратных метров жилья. Президент обратил внимание, что в сравнении с прошлым годом показатель увеличился.
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