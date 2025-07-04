Песков: сроки послания Путина Федеральному собранию не определены

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Сроки того, когда Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, еще не определены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что сроки оглашения послания определяет президент, исходя из имеющейся по срокам цели.

"В этом году, вы видите, президент считает целесообразным сделать это позднее", – подчеркнул Песков.

Он добавил, что сообщит информацию о дате оглашения послания. Однако, по его словам, это произойдет тогда, когда президент посчитает необходимым организовать это мероприятие.

Ранее Песков заявлял, что на подготовку послания нужно много времени, однако она проходит своим ходом.

Предыдущее послание было оглашено в Гостином Дворе в Москве 29 февраля 2024 года. Оно было реализовано на 84,3% – 75 из 89 пунктов, сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом, которая прошла в середине декабря 2024 года.

