Путин присвоит звание Героя России командующему группировки "Центр" Лапину

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин планирует присвоить звания героев России командующему группировки "Центр" генерал-полковнику Александру Лапину и замкомандующего восьмой армией ЮВО генерал-майору Эседулле Абачеву. Об этом глава РФ сообщил в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

"С вашим предложением о присвоении командующему группировки "Центр" генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан", – заявил президент.

Ранее Путин присвоил старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно. В ходе спецоперации по защите ЛНР и ДНР под руководством Попова военные РФ, защищавшие позиции ВС России, дважды отразили превосходящие по численности силы противника.

Сам же Попов получил два ранения, несмотря на которые продолжал сражаться. В итоге его группе удалось удержать стратегически важный рубеж.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

