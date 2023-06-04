Песков рассказал, что Путин остается "на посту" круглые сутки

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Владимир Путин остается "на посту" круглые сутки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Этими словами Песков прокомментировал работу главы российского государства в день атаки БПЛА на Москву. Однако он не уточнил, как президента оповещают в подобный случаях.

"Это уже внутренняя кухня. Я вам скажу так: президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту", – заявил Песков.

На вопрос журналиста, сколько Путин уделяет времени украинской проблематике, Песков заявил: "Именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство".

Во вторник, 30 мая, Минобороны Российской Федерации сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. По данным ведомства, Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что не поощряют атаки по территории РФ. США предоставляют Украине оборудование и проводят обучение, необходимое для возвращения утраченных территорий, добавили в Вашингтоне.

Путин прокомментировал атаку БПЛА на Москву