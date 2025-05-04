Путин признался, что не ожидал настолько успешного ответа РФ на вызовы 2022 года

Фото: kremlin.ru

Россия после начала спецоперации на Украине столкнулась с серьезными вызовами, в том числе экономический области. Настолько успешный ответ страны стал неожиданным, признался Владимир Путин.

Его слова представлены в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", фрагмент которого доступен в телеграм-канале ВГТРК.

По словам президента, он осознавал, что Россия "не бросается с головою в омут" и обладает "определенными заделами". Однако, подчеркнул глава государства, большое число разнообразных рисков было очевидным.

"Слишком уж мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима. Современный мир - он такой, очень взаимосвязанный, это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна, как Россия, становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно", – обратил внимание Путин.

Он также отметил, что вплоть до настоящего момента многие на Западе питают надежду на начало масштабного экономического кризиса в России, подобного произошедшему в 1990-х годах.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что российская экономика выстояла против введенных антироссийских санкций и продолжает расти. Он напомнил, что для борьбы с последствиями ограничений российское правительство приняло целый комплекс решений. В итоге рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ уже существенно обгоняет показатели развитых стран, превышая 4%.

