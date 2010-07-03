Рогозин отказался комментировать сообщения об уходе из ОАК и "Ил"

Алексей Рогозин отказался комментировать информацию о своем уходе с постов вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и гендиректора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.
"Не комментирую", – заявил Рогозин в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Алексей Рогозин покидает посты вице-президента ОАК и гендиректора "Ил". Источник ТАСС отметил, что данное решение он принял около 2-3 недель назад.
По данным газеты "Коммерсант", уход Рогозина связан с планами ОАК по оптимизации структуры. Корпорация решила уменьшить количество директоров по направлениям и вице-президентов, а также упразднить ряд структурных подразделений.
Издание также отмечает, что военные и правительственные чиновники критиковали Рогозина за срыв сроков реализации двух ключевых проектов – тяжелому военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А и легкому Ил-112В – хотя его прямой вины в этом нет. Рогозин пришел в "Ил", когда все ключевые решения уже были приняты. Предположительно, его преемником станет глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин.
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